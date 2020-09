Il Presidente della Polonia Andrzej DUDA verrà in Italia la prossima settimana

Andrzej DUDA ha assunto la carica di Presidente per il suo secondo mandato da poco più di un mese e per la sua prima visita all’estero ha scelto di recarsi in l’Italia e in Vaticano

Informazioni sulla prima visita all’estero di Andrzej Duda, Presidente della Repubblica di Polonia, sono state fornite dal Capo di gabinetto Krzysztof Szczerski.

La visita si terrà la prossima settimana, dal 23 al 25 settembre.

Durante la sua visita all’estero, Andrzej Duda incontrerà il Presidente della Repubblica italiana e mercoledì 23 settembre alle ore 15 sarà ricevuto dal premier Giuseppe Conte. Gli sarà anche data un’udienza con Papa Francesco.

Szczerski ha annunciato che la visita di Andrzej Duda in Italia sarà l’occasione per rendere omaggio a tutte le vittime del coronavirus in questo Paese. Oltre agli incontri già enunciati è previsto anche un incontro con il Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

– Gli argomenti dei colloqui includeranno situazione pandemica in entrambi i paesi e in Europa, meccanismi di cooperazione in situazioni simili in futuro, nonché cooperazione politica ed economica bilaterale e politica di sicurezza in Europa – ha aggiunto il Capo del Gabinetto del Presidente della Repubblica di Polonia.

Ci sarà anche un incontro con il capo del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo.

Szczerski ha altresì annunciato che il Presidente Andrzej Duda parteciperà anche all’inaugurazione del busto del generale Władysław Anders presso l’ambasciata polacca a Roma e visiterà il cimitero di guerra di Monte Cassino deponendo dei fiori per rendere omaggio ai soldati polacchi deceduti in guerra.

Il 25 settembre, in Vaticano, Andrzej Duda incontrerà Papa Francesco e deporrà fiori sulla tomba di S. Giovanni Paolo II. La visita del presidente alla Santa Sede è legata al centenario della nascita di Giovanni Paolo II quest’anno.

D.C.