Seconda giornata del Festival della Statistica e della Demografia Edizione 2020

‘Il mondo che verrà. Idee e misure per ripartire’

Treviso 18-20 Settembre ore 9.30-22,00

Seconda giornata del Festival della Statistica e della Demografia, promosso dalla Società Italiana di Statistica (SIS), dall’Istat e dalla Società Statistica “Corrado Gini” che quest’anno propone come tema “Il mondo che verrà. Idee e misure per ripartire”. Anche oggi il programma offre una fitta serie di talk scientifici, interviste ed eventi d’intrattenimento, organizzati in diversi format: Proposte, ragionamenti, provocazioni; Visioni; Il caffè statistico; Le fiabe statistiche e altri ancora. Protagonisti di questi incontri sono i rappresentanti del mondo economico, statistico, culturale e sociale. Non mancheranno le attività di diffusione e promozione della cultura statistica.

I PRINCIPALI APPUNTAMENTI DI OGGI

Ore 9,30

Il primo talk della giornata è Ai tempi del virus. Racconti e storie delle pandemie, moderato da Roberto Fini (Associazione Europea per l’Educazione Economica). Partecipano Enrico Lavezzo (Università di Padova), Daniela Felisini (Università di Roma Tor Vergata), Barbara Gallavotti (SuperQuark), Mauro Gasparini (Politecnico di Torino). È prevista la diretta streaming.

Ore 11,00

Talk scientifico, organizzato in collaborazione con il Festival per lo Sviluppo Sostenibile, dal titolo Misurare la sostenibilità per cambiare le politiche. Introduce e modera Enrico Giovannini (AsVis), intervengono Ludovico Bracci (Istat), Stefano La Porta (Ispra), Daniela Cocchi (Università di Bologna) (diretta streaming).

Ore 12,30

Approfondimento dedicato a Contrastare la povertà educativa: un asset per il futuro. Il moderatore è Davide Colombo (Sole24Ore), partecipano Monica Pratesi (Università di Pisa), Andrea Brandolini (Banca d’Italia), Chiara Saraceno (Università di Torino), Raffaella Milano (Save the children) (diretta streaming).

Ore 14,00

Talk scientifico dal titolo Una sanità attrezzata per il futuro? Introdotto e moderato da Linda Laura Sabbadini (Istat), intervengono Nerina Dirindin (Università di Torino), Ranieri Guerra (Organizzazione Mondiale Sanità), Giuseppe Ippoliti (Istituto Spallanzani) e Franco Locatelli (Consiglio Superiore di Sanità) (diretta streaming).

Ore 15,00

Francesca Baraghini (SkyTg24) intervista Silvia Bencivelli (divulgatrice scientifica) su Bufale, fake news, informazione polverizzata: ecco a voi l’infodemia (diretta streaming).

Ore 15,30

Talk scientifico su Il pensiero delle donne per ripartire davvero. Introduce e modera Monica Pratesi (Università di Pisa), partecipano Enrica Amaturo (Università di Napoli Federico II), Elisabetta Camussi (Università di Milano Bicocca), Filomena Maggino (Consigliere Presidente del Consiglio), Ginevra Cerrina Feroni (Garante per la protezione dati personali), Linda Laura Sabbadini (Istat) (diretta streaming).

Ore 17,00

Talk scientifico su Intelligenza artificiale al servizio dei sistemi tecnologici, introdotto e moderato da Massimo Fedeli (Istat). Tra i partecipanti Laura Di Raimondo (Asstel), Massimo Ippoliti (Capgemini), Alfredo Garibaldi (Deloitte), Andrea Cortelli (USU Italia) (diretta streaming).

Ore 18,15

Approfondimento dal titolo La casa è ancora luogo della nostra intimità? Introduce e modera Francesca Baraghini (SkyTg24), partecipano tra gli altri Luca Rallo (blogger) e Donatella Caprioglio (Psicologa e psicoterapeuta) (diretta streaming).

Anche oggi non mancano i momenti di intrattenimento. Alla Loggia dei Cavalieri spazio alle “Letture d’attore” delle fiabe statistiche pubblicate dall’Istat con Denis Frison (ore 12,30 su prenotazione), a “Spettacoli live: anno zero”, con Red Canzian, Stefano Curti, Pierluca Donin e Francesco Specchia (ore 19, su prenotazione e diretta Facebook), a “Speaker’S Loggia, Quando ce ricapita” con ITuttorial (ore 20, solo su prenotazione e diretta Facebook), per finire alle 21,30 con il concerto della The Scoop Jazz Band (solo su prenotazione).

