Campionati Europei: Nicolai-Lupo sono medaglia di Bronzo

Gli Azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo hanno ottenuto una brillante medaglia di Bronzo al Campionato Europeo di Beach Volley 2020. A Jurmala la coppia dell’Aeronautica Militare è salita sul podio continentale grazie alla vittoria nella finale 3°-4° posto contro i russi Liamin-Myskiv 2-1 (17-21, 23-21, 15-12). I ragazzi di Matteo Varnier anche oggi hanno messo in mostra un gran beach volley, sia in semifinale, sia nella finale contro Liamin-Myskiv. La gara per il Bronzo ha visto Paolo e Daniele cedere il primo set, mentre nel secondo hanno avuto la forza di annullare un match-ball e poi imporsi ai vantaggi. Nel tie-break i vice campioni olimpici sono sempre stati al comando e hanno gestito il vantaggio sino alla fine. In mattinata Nicolai-Lupo avevano dato filo da torcere in semifinale ai norvegesi Mol A./Sørum C., coppia numero 1 al mondo, lottando in entrambi i set 0-2 (25-27, 19-21). Grazie al Bronzo odierno salgono a quattro le medaglie continentali per i ragazzi di Matteo Varnier, vincitori in carriera di tre Campionati Europei: 2014 Cagliari, 2016 Bienna, 2017 Jurmala. Oltre al terzo posto, la notizia positiva è lo stato di forma di Nicolai-Lupo, già qualificati per i Giochi di Tokyo 2021 e apparsi in netta crescita rispetto al successo tricolore nel Campionato Italiano di Caorle.

DANIELE LUPO: “Siamo molto contenti per questa medaglia di Bronzo, però non ci dobbiamo fermare. Sappiamo che la strada per i Giochi Olimpici di Tokyo è ancora molto lunga. Questo risultato ci dà ancora più entusiasmo, negli ultimi tornei tra Europeo, Campionato Italiano e World Tour siamo sempre andati a podio e questo è un ottimo segnale. La cosa che più conta è che stiamo crescendo a livello di gioco, bisogna continuare in questa direzione”.

EuroBeachVolley U18 – Nel Campionato Europeo under 18, svoltosi a Izmir (Turchia), le azzurrine Aurora Mattavelli e Margerita Tega hanno chiuso al quarto posto. Dopo un bellissimo percorso la coppia tricolore questa mattina è stata superata in semifinale dalle ucraine Chechelnytska/Romaniuk 2-0 (21-10, 21-18) e poi ha ceduto nella finale 3°- 4° posto 2-0 (21-15, 21-18) contro le svizzere Kressler/Toschini.