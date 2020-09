Oggi i 150 anni della Breccia di Porta Pia a Roma

“Oggi 20 Settembre vogliamo ricordare i 150 anni della Breccia di Porta Pia, un momento importante dell’Unità d’Italia, risultato di uno sforzo corale e pluriarma del giovane Esercito Italiano che ancora oggi si sente custode di quei valori”. Con questo post la pagina ufficiale EI, celebra l’evento bellico del 1870 (periodo del Risorgimento Italiano) determinante in quanto festeggia la presa di Roma e la conseguente annessione al Regno d’Italia. Fu in pratica la fine dello Stato Potificio così come era inteso sino a quel periodo in cui era fondamentale il potere temporale dei pontefici. L’anniversario del 20 Settembre della Breccia di Porta Pia è stato considerato una festa nazionale sino al 1930, quando fu abolito successivamente ed in considerazione dei Patti Lateranensi.

FMP