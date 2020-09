(DIRE) Reggio Calabria, 20 Settembre – Alle 19.00 di oggi in Calabria per il referendum costituzionale ha votato il 22.45% degli aventi diritto al voto. In provincia di Catanzaro l’affluenza e’ stata del 21,81%, in provincia di Reggio Calabria del 22,99%, in provincia di Cosenza 20,32%, in provincia di Crotone 29,02%, in provincia di Vibo Valentia 21,41%. (Mav/ Dire) 20:08 20-09-20