Migranti. In 300 giunti a Lampedusa dalle 23 di ieri, trasferimenti

Una quindicina gli sbarchi registrati

(DIRE) Palermo, 21 set. – Circa trecento migranti sono giunti dalle 23 di ieri a Lampedusa in una quindicina di sbarchi. Questa mattina il Centro di accoglienza di contrada Imbriacola era affollato da oltre mille persone: di questi, 150 sono stati trasferiti in mattinata e altri 280 dovrebbero essere trasferiti questa sera. Nella giornata di domani sono previsti ulteriori trasferimenti per continuare ad alleggerire la struttura dell’isola. (Sac/Dire) 20:58 21-09-20