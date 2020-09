Comunali. Reggio Calabria, per il sindaco prevale voto disgiunto

Falcomatà perde 8 punti, Minicuci 7, Marcianò ne guadagna 10

(DIRE) Reggio Calabria, 22 Set. – L’andamento finora registrato a Reggio Calabria per l’elezione del sindaco e del Consiglio comunale, e’ di un sostanziale pareggio tra il candidato del centrosinistra Giuseppe Falcomata’ sindaco uscente, e il candidato del centrodestra Antonino Minicuci. Entrambi viaggiano circa al 35% dei consensi. Appare quasi scontato il turno di ballottaggio previsto per il 4 e 5 ottobre. Dai dati che emergono dalle urne scrutinate emerge un utilizzo abbastanza diffuso del voto disgiunto tra candidato consigliere e candidato sindaco. Cio’ determina che Giuseppe Falcomata’ perde in media circa 8 punti rispetto alla coalizione che lo sostiene, mentre Antonino Minicuci ne perde in media 7. A trarne giovamento e’ la candidata sindaca Angela Marciano’ che rispetto alla media dei voti ottenuti, al momento, guadagna circa 10 punti rispetto alle quattro liste in suo sostegno. (Mav/Dire) 15:49 22-09-20