Comunali. Reggio Calabria, Tripodi (FI): Dati positivi per centrodestra

“Forza Italia primo partito in città”

(DIRE) Reggio Calabria, 22 Set. – “La performance del centrodestra e’ estremamente positiva, i dati sono ancora parziali pero’, per quanto riguarda la lista di Forza Italia e delle civiche ad essa collegata, ci riteniamo soddisfatti”. Cosi’ alla Dire la deputata reggina Maria Tripodi (FI) commentando i dati parziali delle elezioni comunali di Reggio Calabria per il rinnovo del Consiglio comunale e l’elezione del sindaco. “Dobbiamo aspettare conclusione dello scrutinio – ha aggiunto Tripodi – pero’ possiamo affermare che rispetto ai dati ci provengono dalle sezioni, Forza Italia e’ il primo partito in citta’”. “Si tratta di una grande attestazione di stima da parte dell’elettorato – ha concluso la deputata azzurra – che ci fa ben sperare, senza cantare vittoria considerando i dati parziali, per l’esito finale”. (Mav/Dire) 17:39 22-09-20