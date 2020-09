Coronavirus. Sileri: Francia? Rischio casi importazione elevato

Dopo domani i casi saliranno in Germania e poi in Inghilterra

(DIRE) Roma, 22 Set. – “Il rischio di avere casi d’importazione e’ elevato. Servirebbe una strategia piu’ ampia, non solo dell’Italia nei confronti della Francia ma una visione dell’intera Europa per dare delle linee definite”. Lo ha detto il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, in un’intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei. “Oggi e’ la Francia- ha aggiunto Sileri- ma domani i casi saliranno in Germania e poi in Inghilterra. Fino a quando non avremo un vaccino questo e’ cio’ che dobbiamo aspettarci. Potremmo fare dei test all’aeroporto anche se il tampone negativo non porta il rischio a zero. L’alternativa e’ avere un tampone antecedente di 2-3 giorni la partenza. Questo significa convivere con il virus perche’ il rischio non puo’ essere zero. Se tutti gli Stati facessero questo potremmo intercettare quei casi che potrebbero innescare dei focolai. Il rischio non sara’ mai zero ma controllato”. (Com/Ran/Dire) 14:41 22-09-20