Donne. Gelmini: Usiamo risorse recovery per superare gap occupazionale

(DIRE) Roma, 22 Set. – “È positivo che il ministro Nunzia Catalfo si occupi finalmente delle donne, delle loro difficolta’ nel mondo del lavoro e del problema di conciliare professione e cura della famiglia. Nei mesi scorsi l’improvvisazione del governo ha costretto tantissime donne a stare a casa con una raffazzonata forma di smart working, per badare ai figli a dare cosi’ – nella distorta visione di Palazzo Chigi – il loro contributo nella gestione Covid. Sono stati commessi gravi errori, che non andranno mai piu’ ripetuti. In Parlamento, gia’ un anno fa abbiamo presentato una proposta di legge che contiene una strategia precisa ed organica a favore delle donne – che va oltre il singolo progetto – in linea con quanto richiesto dal piano nazionale di ripresa e resilienza. Votiamola e utilizziamo le risorse del Recovery Fund per finanziare le diverse iniziative a favore delle donne e per superare una volta per tutte il gap occupazionale ancora esistente nel nostro Paese. È l’ora di andare oltre l’emergenza”. Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. (Vid/ Dire) 16:02 22-09-20