Onu. All’assemblea generale parlano i presidenti, tutti uomini

In elenco ufficiale primo capo di stato donna a parlare è 53esimo

(DIRE) Roma, 22 set. – Ad animare i lavori dell’Assemblea generale dell’Onu sono decine di presidenti, elencati sui documenti ufficiali in ordine di apparizione e messaggio pre-registrato. Con una particolarita’: sono tutti uomini, almeno oggi. E domani per ascoltare la voce di una donna bisognera’ aspettare il cinquantatreesimo intervento, quello del capo di Stato slovacco Zuzana Caputova.

Il numero colpisce, anche perche’ nell’agenda dell’Assemblea c’e’ anche un vertice dedicato alla parita’ di genere e alla condizione femminile a 25 anni dalla Conferenza di Pechino. I primi a intervenire, dopo il segretario generale Antonio Guterres, sono stati il presidente brasiliano Jair Messias Bolsonaro, l’americano Donald Trump, il turco Recep Tayyip Erdogan e il cinese Xi Jinping.

Nell’elenco aggiornato a questo pomeriggio, invece, non c’e’ nessuna donna. Solo domani tocchera’ a Caputova, seguita a quattro posizioni di distanza dalla boliviana Jeanine Anez Chavez. Che parlera’ dopo la pausa pranzo. (Vig/Dire) 17:56 22-09-20