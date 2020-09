Arezzo. Polizia arresta 30enne gambiano che aggredì a sassate e bottigliate 2 agenti della Polizia Municipale

Nella giornata di Martedì 21 Settembre, gli agenti della Polizia di Stato appartenenti alla Squadra Mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. Dr.ssa Giulia Soldini su richiesta del Sost. Proc. Dr.ssa Angela Masiello, a carico di S.I. 30 anni originario del Gambia. I fatti risalgono al 9 Luglio scorso, quando durante un normale controllo in zona Campo di Marte, una pattuglia della Polizia Municipale venne aggredita da un cittadino extracomunitario palesemente ubriaco che rifiutava di farsi identificare. Il comportamento dello straniero fu particolarmente violento in quanto, per sottrarsi all’identificazione, dapprima scagliò una bottiglia di birra colpendo uno degli agenti e poi, inseguito a piedi dagli stessi operatori, vistosi braccato, lanciò un sasso infrangendo il vetro dell’automezzo di servizio. Lo straniero, approfittando anche del fatto che i due agenti rimasero feriti durante l’aggressione, si diede poi a precipitosa fuga facendo perdere le sue tracce all’interno del parco del Pionta. L’attività investigativa, condotta dagli agenti della Squadra Mobile in collaborazione con la Polizia Municipale, ha permesso, tramite l’attenta visione delle immagini dell’impianto di video-sorveglianza comunale installato nella zona di Campo di Marte, di risalire all’identità dell’aggressore: S.I. 30 anni del Gambia gravato da numerosi precedenti in materia di stupefacenti e da un provvedimento di foglio di via dal Comune aretino emesso del Questore di Arezzo. Lo straniero, che dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, danneggiamento aggravato e violazione del foglio di via, è stato condotto presso la casa circondariale di Arezzo.

