(DIRE) Roma, 23 Set. – “Il governo vuole aumentare il prezzo del gasolio, a partire da gennaio 2021, per circa 5 miliardi di euro. Sarebbe una mazzata per milioni di lavoratori italiani, non e’ il momento di aumentare le tasse!”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini. (Anb/ Dire) 18:33 23-09-20