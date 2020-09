Migranti. Bernini (FI): Patto UE non scioglie nodo Dublino

(DIRE) Roma, 23 Set. – “Il patto Ue sulla migrazione presentato dalla Commissione europea non scioglie il nodo che penalizza i Paesi di primo ingresso: si parla infatti della riforma del Regolamento di Dublino ma si ammette che i Paesi europei non accetteranno mai i ricollocamenti obbligatori. Il meccanismo sostitutivo, che impone a chi non accetta i migranti di supportare i rimpatri, appare peraltro farraginoso e difficilmente attuabile. Condivisibile invece l’impegno a una gestione forte delle frontiere esterne e a limitare l’accoglienza solo a chi ha veramente diritto d’asilo. Ma su questi punti il governo italiano e’ gia’ da ora totalmente inadempiente”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. (Com/Uct/ Dire) 18:14 23-09-20