Pordenone, incendio impianto compostaggio rifiuti ad Aviano

I Vigili del Fuoco hanno impiegato più di 36 ore di intenso lavoro per estinguere il fuoco e bonificare l’area interessata dall’incedio presso l’impianto di compostaggio di Aviano. Le squadre del Comando provinciale con il supporto di uomini e mezzi speciali dei comandi VVF di Udine, Treviso e dei Vigili del Fuoco della base USAF di Aviano, hanno lavorato ininterrottamente, dalla sera del 19 settembre, per estinguere le fiamme e per mettere in sicurezza la zona interessata dal rogo. Circa metà dei 30.000 mq del deposito è stata interessata dall’incendio. Il cedimento del tetto del capannone, dovuto all’intenso calore, ha reso più difficile il lavoro degli operatori VVF. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

