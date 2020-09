Roma. Litiga con la neo sposa e la aggredisce durante la “luna di miele”

Gli agenti della Polizia di Stato notificano al marito il provvedimento di allontanamento di urgenza dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi alla parte offesa

Quando ha deciso di trascorrere il viaggio di nozze a Roma, non avrebbe mai pensato che si sarebbe trasformato in un incubo. E’ accaduto ad una novella sposa che, da un paesino del veronese, ha contratto matrimonio nella città eterna. Nella nottata del 21 Settembre però, a seguito di un banale litigio con suo marito, è stata, da quest’ultimo, aggredita tanto da doversi rifugiare nel bagno della camera dell’albergo dove stavano alloggiando. Sono stati gli agenti del commissariato Tuscolano, diretto da Fiorella Bosco, immediatamente arrivati nella struttura ricettiva, a trarre in salvo la sposina e a mettere fine alle violenze del marito. La donna immediatamente soccorsa è stata trasportata in ospedale dove è stata medicata per la frattura di quattro costole ed una tumefazione all’occhio sinistro, con una prognosi di 30 giorni. All’uomo, invece, è stato notificato il provvedimento d’urgenza dell’allontanamento dalla casa familiare, con il divieto di avvicinarsi alla parte offesa e comunicare con lei con qualsiasi mezzo.