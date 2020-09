BCE: pandemia rimane principale fonte di incertezza per economia mondiale

(DIRE) Roma, 24 Set. – “Le informazioni piu’ recenti indicano un forte, anche se non completo, recupero dell’economia, sostanzialmente in linea con quanto ci si attendeva, benche’ il livello dell’attivita’ rimanga ben al di sotto dei livelli antecedenti la pandemia di coronavirus”. Lo afferma la Bce nel bollettino economico. La pandemia di coronavirus, spiega la Banca centrale europea, “rimane la principale fonte di incertezza per l’economia mondiale. Dopo una stabilizzazione temporanea intorno a meta’ maggio, che ha portato a una graduale revoca delle misure di contenimento, piu’ di recente il numero di nuovi casi giornalieri ha ripreso a salire, alimentando i timori di una forte recrudescenza dei contagi da coronavirus. Tali timori hanno inciso sulla fiducia dei consumatori. I dati piu’ recenti confermano che l’attivita’ economica mondiale ha raggiunto il suo punto minimo nel secondo trimestre e ha intrapreso un recupero a partire da meta’ maggio, in concomitanza con la graduale revoca delle misure di contenimento”. (Vid/ Dire) 10:03 24-09-20