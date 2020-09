(DIRE) Roma, 24 set. – Nelle ultime ventiquattro ore sono stati 1786 i nuovi contagi da coronavirus, a fronte di 108.019 tamponi effettuati, 23 sono stati i decessi in Italia da coronavirus. Sono 246 le persone con coronavirus in terapia intensiva in Italia, due piu’ di ieri. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino emesso dal ministero della Salute. (Sor/Dire) 17:32 24-09-20