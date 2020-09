Genova, soccorsi 3 cercatori di funghi

Nel pomeriggio di ieri i Vigili del Fuoco di Genova Est sono intervenuti a Torriglia, in località Canale, per soccorrere tre cercatori di funghi. Uno di essi si era infortunato a un piede e, non potendo più proseguire, hanno chiamato i soccorsi fornendo le coordinate tramite smartphone. Raggiunti dalla squadra dei Vigili del Fuoco e dal soccorso alpino, l’infortunato è stato trasportato all’ospedale con l’elicottero, gli altri due sono stati accompagnati alle loro autovetture. (can)

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67669