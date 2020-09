Giappone. Olimpiadi Tokyo, test preventivi covid-19 per atleti stranieri

(DIRE) Tokyo, 24 Set. – Gli organizzatori dei Giochi Olimpici di Tokyo, posticipati a luglio 2021 a causa della pandemia, richiederanno test sul coronavirus agli atleti stranieri al loro arrivo in Giappone, cosi’ come contenuto nella prima bozza del testo sulle misure di controllo sanitario dell’evento. Gli atleti giapponesi e gli altri partecipanti residenti in Giappone dovranno anch’essi presentare analoghe garanzie, nelle forme che verranno discusse a breve. I test antivirus saranno richiesti all’arrivo e alla partenza proprio per evitare agli atleti di sottoporsi a un periodo di quarantena di due settimane. Come ulteriore misura di contenimento, gli organizzatori propongono inoltre di limitare i viaggi all’interno del Giappone per gli atleti, che saranno limitati esclusivamente alle citta’ ospitanti le delegazioni nazionali e le strutture di allenamento. (Jief/Dire) 10:06 24-09-20