Migranti. Meloni: Alan Kurdi? Blocco navale subito

(DIRE) Roma, 24 Set. – “Ennesimo schiaffo all’Italia e agli italiani. L’Alan Kurdi viene rifiutata dalla Francia e indovinate un po’ dove sbarchera’? Risposta scontata: in Italia! Non crediamo alle false promesse della redistribuzione degli immigrati negli altri Paesi europei. La nostra proposta rimane sempre la stessa: blocco navale subito per fermare il business dell’immigrazione clandestina. Prima che sia troppo tardi”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. (Anb/ Dire) 18:13 24-09-20