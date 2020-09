Maltempo. Roma, oltre 50 interventi Polizia Locale per raffiche di vento

(DIRE) Roma, 25 Set. – Oltre 50 interventi in poco piu’ di un’ora da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale a causa del forte vento. Maggiormente colpito il quadrante nord est della Capitale, con cadute di rami in via dei Gracchi, via Trionfale e via Flaminia. In via di Torrevecchia, all’altezza del civico 805, un albero e’ caduto colpendo un’auto in sosta. Non si registrano feriti. Chiuso dalle 15 alle 17 lo svincolo del Viadotto del Giubileo del 2000, all’altezza di via Tiberina, a causa della caduta di un albero in via Torretta Flaminia. (Ago/ Dire) 17:33 25-09-20