Migranti. Completato trasferimento da Lampedusa, in 70 nell’hotspot

Sindaco: “Meccanismo di alleggerimento procede con regolarità”

(DIRE) Palermo, 25 Set. – “Questa mattina sono state completate le operazioni di trasferimento dei migranti dal Centro di accoglienza di Lampedusa. Procede con regolarita’, dunque, il meccanismo di alleggerimento delle presenze all’interno della struttura che e’ stato predisposto dal ministero degli Interni e concordato nelle scorse settimane a Roma, durante la riunione con il presidente del Consiglio Conte e i ministri del governo nazionale”. Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa Toto’ Martello. “Questo meccanismo, e’ bene ribadirlo per evitare polemiche e strumentalizzazioni, non prevede che il Centro ‘rimanga costantemente vuoto’: l’obiettivo – aggiunge Martello – e’ evitare che vi sia una condizione di perenne sovraffollamento”. I trasferimenti vengono predisposti in relazione agli sbarchi e dunque al numero degli ospiti del Centro, e vengono effettuati dopo i necessari controlli sanitari e gli accertamenti individuali sui singoli migranti da parte delle Autorita’ competenti. I migranti rimasti attualmente all’interno del Centro sono circa 70 perche’ sottoposti ad ulteriori accertamenti da parte della magistratura. (Com/Sac/Dire) 16:52 25-09-20