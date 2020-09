Il caso delle elezioni a Reggio Calabria approda in prima serata sulle reti Mediaset. Alle ore 22.15 , in prime time su TGCOM 24 canale 51 del digitale e 509 di Sky si affronterà la questione dello scrutinio infinito, le oltre 4000 schede annullate, il ruolo non sempre lineare dei presidente dei seggi elettorali. Ospite in studio Klaus Davi, giornalista e massmediologo, già candidato sindaco della città metropolitana.