Maltempo, Potenti (Lega): “Sostengo richiesta stato d’emergenza per Rosignano”

“Sosterrò pienamente presso le istituzioni governative la richiesta di stato di emergenza sollevata dal Sindaco di Rosignano Marittimo. Ho visitato i luoghi colpiti assieme al neo consigliere regionale Marco Landi, al consigliere provinciale Lorenzo Gasperini e a quello comunale di Rosignano Roberto Biasci raccogliendo le parole di tanti residenti. Occorre garantire immediate risorse per coprire i costi di messa in sicurezza del quartiere Lillatro e garantire i cittadini colpiti per le spese di sistemazione delle abitazioni. I recenti eventi meteorologici hanno provocato danni a 84 appartamenti e 7 feriti a Rosignano Marittimo. La comunità cittadina è sconvolta ma non piegata, tuttavia, le proporzioni delle conseguenze di questo nuovo episodio, nel suo ciclico ed identico ripetersi, impone ora un sostegno concreto e rapido non più rinviabile rispetto ai gravosi costi che molte famiglie dovranno nuovamente sostenere ad appena pochi anni dal precedente”. E’ quanto dichiara l’On. Manfredi Potenti, deputato toscano della Lega-Salvini Premier.