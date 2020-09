Coronavirus. 1.494 Nuovi casi con oltre 51.000 tamponi, 16 decessi

(DIRE) Roma, 28 set. – Sono 1.494 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore a fronte di 51.109 tamponi effettuati, ieri erano stati 1.766 nuovi casi con 87.714 tamponi. Sono 16 i decessi da coronavirus registrati in Italia nelle ultime ventiquattro ore. Un numero stabile rispetto agli ultimi due giorni in cui le vittime erano sempre state 17. E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal ministero della Salute. (Sor/ Dire) 17:13 28-09-20(Sor/ Dire) 17:12 28-09-20