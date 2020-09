MES. Bernini (FI): Rinvio a Dicembre? PD irresponsabile

(DIRE) Roma, 28 Set. – “Dopo gli ultimatum andato regolarmente a vuoto, il Pd ha deciso di rinviare a Dicembre il dossier sul Mes per non agitare le acque della maggioranza. Una mossa irresponsabile, visto che siamo alla vigilia della nota di aggiornamento sui conti pubblici, e in attesa di sapere quanta parte della Finanziaria 2021 sara’ pagata con i fondi europei. Ora che la trattativa sul bilancio europeo si e’ arenata, con il rischio che le prime risorse del Next Generation Eu non arrivino prima del prossimo autunno, perdere ancora tempo significa remare contro gli interessi del Paese”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 18:09 28-09-20