Padova, auto finisce in un canale di scolo

I Vigili del Fuoco del distaccamento di con il supporto dell’Autogrù della sede centrale, sono intervenuti alle 21:30 di ieri in via Roma, nel comune di Due Carrare, per recuperare un’autovettura finita nelle acque di un canale di scolo. L’uscita di strada è da attribuire presumibilmente al manto stradale reso viscido dalla pioggia. Il recupero del mezzo è risultato più difficoltoso del previsto poiché il mezzo era completamente sommerso e parzialmente incastrato tra un ponte pedonale e la strada, con lo spazio aereo di manovra ingombro dei fili dell’illuminazione pubblica. Fortunatamente non si registrano feriti.

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67751