Scuola. Salvini: No al concorso, si stabilizzino precari

(DIRE) Roma, 28 Set. – “Scuola, proposta formale della Lega: non fare nessun concorso in un periodo delicato come questo, con rischi per la salute e migliaia di cattedre ancora vuote, e stabilizzare le migliaia di precari che insegnano gia’ da anni. Questa settimana chiediamo la calendarizzazione della mozione di sfiducia nei confronti del ministro Azzolina. Se il Pd e’ coerente, voti per mandarla a casa”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini. (Com/Ran/Dire) 17:18 28-09-20