Spazio. La Missione Europea Cheops scova il suo primo pianeta

E’ uno dei più caldi ed estremi finora conosciuti

(DIRE) Roma, 28 Set. – La missione europea Cheops, dedicata allo studio di piccoli pianeti lontani che orbitano intorno a stelle-madri, ha scovato un vicino sistema planetario che ospita uno dei pianeti extrasolari piu’ caldi ed estremi finora conosciuti: WASP-189 b. Si tratta della prima scoperta della missione. Lanciata lo scorso dicembre, Cheops e’ stata progettata per l’osservazione e la caratterizzazione di esopianeti di piccole dimensioni che transitano davanti alla loro stella madre. La missione vede un’importante partecipazione dell’Italia, con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Universita’ di Padova e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). “L’accuratezza delle osservazioni e’ resa possibile grazie alla strumentazione di bordo, che comprende un telescopio high-tech progettato e realizzato in Italia. Un telescopio che riesce a percepire la piccolissima variazione di luminosita’ delle stelle durante il passaggio dei pianeti davanti ad esse, con una precisione di appena qualche decina di parte per milione”, rende noto Inaf in un comunicato. La recente scoperta riguarda “un esopianeta gioviano ultra-caldo, ovvero un pianeta extrasolare la cui massa e’ confrontabile o superiore a quella di Giove, ma che, a differenza di quanto avviene nel Sistema solare, orbita molto vicino alla propria stella madre. WASP-189 b si trova venti volte piu’ vicino alla sua stella rispetto alla distanza Terra-Sole e completa un’orbita in soli 2,7 giorni. La sua stella ospite oltre ad essere piu’ grande e’ anche 2200 gradi piu’ calda del Sole. Per questo motivo la temperatura del mondo alieno e’ estremamente alta e raggiunge i 3200 gradi; a tali temperature, anche metalli come il ferro si sciolgono e si trasformano in gas, rendendo l’esopianeta chiaramente inabitabile. Per caratterizzare il sistema planetario, Cheops ha osservato il transito di WASP-189 b davanti alla sua stella. I transiti possono rivelare molto sulle dimensioni, la forma e le caratteristiche orbitali di un pianeta”, prosegue il comunicato. “La caratterizzazione del sistema planetario WASP-189 da parte della sonda Cheops e’ stata un’occasione preziosa per mettere in mostra le sue capacita’- commenta Mario Salatti, responsabile Asi per la realizzazione del telescopio di CHEOPS-. Il fotometro di bordo ha misurato accuratamente la variazione di luminosita’ del sistema stella/pianeta durante il transito e a cavallo dell’occultazione (quando il pianeta e’ passato dietro la stella) permettendo quindi di stimare anche la temperatura superficiale del pianeta”. Grazie a queste osservazioni, gli scienziati hanno scoperto che l’orbita di WASP-189 b e’ inclinata e che il pianeta sembra essere piu’ grande di quanto si pensasse, quasi 1,6 volte il raggio di Giove. La stella, invece, ha rivelato un aspetto asimmetrico, non perfettamente rotondo, e risulta essere piu’ grande e piu’ fredda all’equatore rispetto ai poli. “Dopo cinque mesi di osservazioni scientifiche, questo e’ il primo lavoro a essere pubblicato ma sara’ presto seguito da altri- spiega Isabella Pagano, dell’INAF di Catania, responsabile in Italia per Cheops- Siamo coinvolti proprio in questi giorni nella riunione del Team Scientifico della missione, dove si sta facendo il punto sui molteplici risultati ottenuti dalle osservazioni condotte fino ad oggi. Non e’ possibile anticipare nulla se non che lo strumento funziona molto bene e ci da’ soddisfazione. Quindi, come si dice, ‘stay tuned'”. La missione Cheops nasce dalla collaborazione di scienziati e ingegneri, istituti di ricerca, universita’ e industrie, di undici paesi europei guidati dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dalla Svizzera. L’Italia, anche grazie al supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), ha un ruolo di primaria importanza in Cheops, sia per il contributo allo strumento sia per l’apporto scientifico. I ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) a Catania e a Padova hanno elaborato il progetto ottico del telescopio, e affiancato l’industria selezionata dall’ASI – un raggruppamento temporaneo di imprese formato da Leonado SrL, Thales Italia e MediaLario – per la realizzazione degli specchi, dell’ottica di back-end, e per le operazioni di integrazione, allineamento e test del telescopio, il cui modello di volo e’ stato consegnato al Consorzio Cheops – capitanato dall’Universita’ di Berna – nel maggio del 2017. (Com/Sal/ Dire) 13:13 28-09-20