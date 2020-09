Aeroporti. Da Venerdì riparte il collegamento Pescara-Linate

Paolini: “Scelta Alitalia evidenzia potenzialità del nostro scalo”

DIRE) Pescara, 29 Set. – Sara’ ripristinato Venerdi’ 2 Ottobre il volo che dall’Aeroporto d’Abruzzo di Pescara collega la citta’ adriatica con Milano Linate. La tratta era stata soppressa da Alitalia, a causa dell’emergenza Covid, a Marzo. Si volera’ sei giorni a settimana, dal lunedi’ al sabato alle 7 del mattino, con arrivo a Linate alle 8.05, per tornare alle 19 con arrivo previsto a Pescara per le 20.10. “Il nostro Aeroporto ha sempre continuato a lavorare senza mai chiudere, nonostante l’emergenza – ricorda con soddisfazione il presidente della Saga Enrico Paolini -. La scelta della Compagnia Alitalia di riprendere il collegamento con l’Aeroporto d’Abruzzo, evidenzia le potenzialita’ del nostro scalo e si pone come asse fondamentale e strategico per l’economia ed il turismo della nostra regione. Stiamo tornando a volare a pieno regime e questo ci fa ben sperare per il futuro”. (Afa/Dire) 12:01 29-09-20