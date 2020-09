CIPE. Via libera garanzie SACE per Green New Deal

Parere favorevole ad aeroporto di Parma

(DIRE) Roma, 29 Set. – Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe) nella seduta del 29 settembre 2020, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte e con la presenza del Segretario del Cipe, sottosegretario Riccardo Fraccaro, ha approvato una serie di provvedimenti che proseguono nella strategia del Governo volta a favorire la riconversione dei cicli produttivi delle imprese italiane, lo sviluppo delle infrastrutture, il sostegno finanziario alle misure Covid attraverso il contributo dei Fondi strutturali europei e delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) e ad accompagnare il Paese verso il new green Deal. In particolare il Cipe ha approvato due delibere in materia di riconversione ecologica dei cicli produttivi del sistema delle imprese italiane. Una concerne l’emanazione di indirizzi, per l’anno 2020, in materia di rilascio di garanzie per progetti o iniziative riguardanti il Green New Deal, a Sace. Gli indirizzi riguardano: – progetti tesi ad agevolare la transizione verso un’economia pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con tecnologie a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili. – Progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile e intelligente, con particolare riferimento a progetti volti a favorire l’avvento della mobilità multimodale automatizzata e connessa, idonei a ridurre l’inquinamento e l’entità delle emissioni inquinanti, anche attraverso lo sviluppo di sistemi intelligenti di gestione del traffico, resi possibili dalla digitalizzazione. Con la seconda delibera il Cipe ha approvato la nuova Convenzione tra Mef e Sace avente ad oggetto lo svolgimento dell’attività operativa di quest’ultima. Con le due delibere approvate dal Comitato il sistema delle imprese italiane ha ora a disposizione uno strumento innovativo per dare un contributo importante per la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e divenire ancora più competitive in un settore che sara’ determinante per lo sviluppo economico europeo nei prossimi anni. In materia di infrastrutture il Comitato ha espresso parere favorevole, previo parere Nars, sul Contratto di programma 2018-2021 tra la società concessionaria Sogeap e l’Enac relativo all’Aeroporto “Giuseppe Verdi” di Parma e ha, inoltre approvato, a seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, il progetto definitivo della SS n. 291 della “Nurra”. Sempre nella seduta odierna il Cipe ha disposto la possibilità di utilizzare le risorse dei Fondi strutturali europei (Fondi SIE) e del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per finanziare misure di contrasto all’emergenza Covid. Le Regioni destinatarie degli Accordi sono le Marche e il Friuli Venezia Giulia. Nel luglio scorso il Cipe aveva già adottato provvedimenti per altre regioni del centro-nord e quello di oggi e’ un ulteriore “step” del processo che si concluderà nei prossimi mesi nell’esame dei Piani di sviluppo e coesione a completamento del processo di riprogrammazione delle risorse FSC ai sensi dell’articolo 44 del decreto legge “Crescita”. Il Cipe, inoltre, ha approvato la modifica della delibera n. 64 del 2019 concernente misure per salvaguardare le risorse e accelerare e gli interventi volti alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla tutela della risorsa ambientale. Il Cipe ha disposto un’assegnazione di 10 milioni di euro nell’ambito del Piano di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita’ organizzata e ha approvato il riparto delle somme accantonate sul Fondo sanitario nazionale 2019 e 2020 ai fini dell’esenzione delle percentuali di sconto per le piccole farmacie che spesso svolgono un’importante funzione di presidio territoriale nei centri minori. (Com/Lum/ Dire) 20:58 29-09-20