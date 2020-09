Coronavirus. Reggio Calabria, studentessa positiva al Liceo L. Da Vinci

Classe e insegnanti in quarantena

(DIRE) Reggio Calabria, 29 Set. – Una studentessa del liceo scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria e’ risultata positiva al test anticovid. Conseguentemente l’Asp, d’intesa con l’istituto scolastico, ha provveduto, in via precauzionale, a mettere in quarantena l’intera classe e i docenti che hanno avuto contatti con la ragazza. Secondo quanto appreso dalla Dire la studentessa era asintomatica, e solo dopo gli accertamenti con il tampone, e’ risultata positiva. Al momento si tratta del secondo caso registrato in Calabria alla ripresa della scuola, dopo l’episodio avvenuto oggi in un liceo di Cosenza. (Mav/Dire) 17:50 29-09-20