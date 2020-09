Micromobilità, beccato in strada a 100KM all’ora con un monopattino truccato

Il video della folle corsa diventa virale. La denuncia dello Sportello dei Diritti: “I monopattini elettrici truccati esistono e fanno anche i 120 kmh. Anche se è dura, le forze dell’ordine inizino a controllarli”

I monopattini elettrici da gennaio sono stati equiparati dalla legge alle biciclette. Basta salire, accelerare e sterzare. Tuttavia anche i monopattini elettrici truccati esistono, così anziché andare a 20-25 chilometri all’ora vanno anche a 50, 100 e 120 all’ora. Lo dimostra un video che da qualche ora gira in rete di un ragazzo a bordo di un monopattino elettrico. Il giovane, è stato beccato sul suo monopattino elettrico a 100 kmh da un’automobilista che lo segue su una strada extra urbana. Prontamente ha immortalato la folle corsa con un video sul suo telefonino e postata in rete. I monopattini, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono già nel mirino delle forze dell’ordine perché molti li usano in due, cosa espressamente vietata dal codice della strada. Ecco il video: https://youtu.be/WGmAhwXyoiI

c.s. – Sportello dei Diritti