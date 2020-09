Questa notte, un quarto d’oro dopo le 3, le squadre della sede centrale e del Distaccamento Volontario di Romagnano Sesia sono intervenute nel comune di Oleggio, in via Suno, per l’incendio scoppiato in un’azienda agricola. I Vigili del Fuoco, intervenuti con due autopompe e tre autobotti, hanno circoscritto le fiamme che avevano coinvolto una stalla e un fienile, e ne hanno evitato ulteriori propagazioni. In mattinata termineranno le operazioni di messa in sicurezza dell’area. (can)

fonte – vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67764