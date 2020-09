Ponte sullo Stretto. Prestigiacomo (FI): Serve chiarezza sullo stato del progetto

“Follia perdere l’opportunità”

(DIRE) Roma, 29 Set. – “Sul Ponte sullo stretto serve chiarezza da parte del Governo. A noi non risulta che questa opera non possa rientrare nel Recovery plan perchè non cantierabile e non in linea con le tempistiche europee del Recovery fund, come dichiarato dal ministro Provenzano”. Lo afferma, in una nota, Stefania Prestigiacomo, deputata di Forza Italia. “Il progetto e’ pronto da tempo, quel che manca è la volontà politica di realizzarlo. Si tratta di un’opera straordinariamente importante che riguarda il futuro non solo del Mezzogiorno ma, come non ci stancheremo mai di ripetere, dell’intero Paese. L’esecutivo ha il dovere di esprimersi con la massima serietà su questo tema. Sarebbe una follia lasciarsi scappare la grande occasione dei fondi europei grazie ai quali potremmo finalmente dare il via alla modernizzazione dell’Italia, collegare Calabria e Sicilia, dare nuovo slancio al turismo, con ricadute positive sulla nostra economia”, conclude. (Com/Pol/ Dire) 17:32 29-09-20