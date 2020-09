Pordenone, ritrovato in buone condizioni l’uomo scomparso da casa nella notte

È stato ritrovato vivo e in buone condizioni l’uomo scomparso che nella notte si era allontanata da casa in San Vito al Tagliamento. Le squadre del comando di Pordenone insieme a quelle dei distaccamenti di Maniago e San Vito, e a quella dei volontari di Codroipo sono intervenute questa mattina per la ricerca della persona scomparsa. La figlia dell’uomo ha chiamato i soccorsi dopo che il padre era uscito da casa nel corso della notte e si era allontanato con l’auto senza avvisare nessuno. A causa di problemi di salute l’anziano ha perso però l’orientamento e, contattato telefonicamente, ha riferito di essere nel greto di un fiume senza però riuscire a fornire indicazioni precise. Grazie ai Carabinieri che hanno incrociato i dati delle celle telefoniche, i Vigili del fuoco hanno definito una zona di ricerca nel territorio sanvitese, allertando comunque anche le squadre di Maniago per battere il greto del Cellina e del Meduna e l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per il sorvolo della zona. Fortunatamente, poco dopo la squadra di Vigili del fuoco ha rintracciato l’uomo bloccato nella sua auto nella ghiaia del Tagliamento nella zona Ponte Rosso a San Vito. L’anziano, comunque in buone condizioni di salute, è stato accompagnato nel luogo dove lo aspettava la figlia per il ritorno a casa. Un allertamento precoce da parte dei famigliari e la rapida attivazione delle ricerche hanno permesso di ritrovare la persona scomparsa e impedire ulteriori e più gravi conseguenze. (can)

