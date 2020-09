Terrorismo, ROS arrestano italiana che si era unita all’IS

08.35 – Questa mattina il ROS dei Carabinieri ha tratto in arresto una cittadina italiana accusata di terrorismo internazionale. E’ stata rintracciata in Siria dai militari del Reparto Operativo Speciale dell’Arma, i quali hanno anche trovato i tre figli minori e quindi li hanno rimpatriati insieme. La donna ed il marito, un cittadino italiano di origine marocchina, abbandonarono il nostro Paese per andare nei territori occupati dall’IS (Stato Islamico). “Il coniuge aveva partecipato attivamente alle operazioni militari del Califfato” (cit. TVR), mentre la moglie “istruiva” i figli alla causa jihadista. La notizia è stata riportata questa mattina anche su Televideo RAI.

FMP