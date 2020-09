UE. Meloni eletta Presidente Partito Conservatori e Riformisti Europei (ECR)

(DIRE) Roma, 29 Set. – Il Partito dei Conservatori e Riformisti europei (ECR) e’ lieto di annunciare l’elezione di Giorgia Meloni come nuovo Presidente. La sua indicazione e’ stata approvata all’unanimita’ nella riunione del Consiglio del partito ECR lunedi’ 28 settembre dopo le elezioni. La Meloni e’ anche la leader del Partito Fratelli d’Italia in Italia ed e’ attualmente l’unica donna leader sia di un partito politico europeo che di un importante partito italiano. Oltre all’elezione di Giorgia Meloni, e’ stata rieletta Segretario generale Anna Fotyga, europarlamentare polacca, e Tesoriere l’eurodeputato spagnolo Jorge Buxade’. È quanto comunica in una nota ECR. Presidente. Giorgia Meloni, politico e giornalista, leader di Fratelli d’Italia. Inizia il suo impegno politico a 15 anni ed e’ deputato della Repubblica dal 2006. Nella XV Legislatura (2006-2008) e’ vicepresidente della Camera dei deputati. Meloni detiene ancora oggi il record di ministro piu’ giovane nella storia della Repubblica d’Italia: nel 2008, infatti, a 31 anni assume l’incarico di Ministro della Gioventu’. Nel 2012 fonda Fratelli d’Italia, di cui e’ presidente nazionale e che oggi si attesta quale terzo partito italiano. È l’unica donna segretario di partito in Italia. Segretario generale. Anna Fotyga MEP: Anna Fotyga e’ un membro del Parlamento europeo dalla Polonia per il partito Diritto e giustizia (PiS). In precedenza e’ stata Ministro degli Affari esteri della Polonia. Durante il mandato 2014-2019 del Parlamento europeo e’ stata Presidente della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa. Nel 2020 e’ stata nominata dal Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg al Comitato per il processo di riflessione della NATO. Tesoriere. Jorge Buxade’ MEP: Jorge Buxade’ e’ un avvocato spagnolo e membro del Parlamento europeo, eletto per la prima volta nel 2019 per il partito Vox, di cui e’ anche vicepresidente. Al Parlamento europeo fa parte della Commissione per gli affari interni e le liberta’ civili, della Commissione speciale sull’interferenza estera e della Delegazione Ue presso l’Unione del Mediterraneo. (Com/Vid/ Dire) 09:00 29-09-20