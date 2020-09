Balneazione: ritorna conforme il punto di Rocca Imperiale (Cs)

Buone notizie per la balneazione nel comune di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza. A seguito del controllo suppletivo svolto il 27 Settembre scorso, il servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Cosenza dell’Arpacal ha comunicato questa mattina al Sindaco della cittadina dell’alto jonio cosentino, alla Regione ed al Ministero della Salute, il ritorno nei valori della normalità dei parametri del punto “Scoglio del Cerbaro” che nei giorni scorsi erano stati individuati non conformi ai limiti di legge. Sarà cura dell’Arpacal, come previsto dal D.lgs. n. 116/2008 e dal DM 30 marzo 2010, effettuare ulteriori accertamenti analitici.