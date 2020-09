Bernini (FI): Rincari energia mazzata su imprese e famiglie

(DIRE) Roma, 30 Set. – “Il rimbalzo dei prezzi dell’energia, con luce e gas che dal primo ottobre aumentano rispettivamente del 15 e dell’11%, riporta l’onere su famiglie e imprese vicino ai livelli pre-Covid. Ma siamo ancora in piena crisi economica, con milioni di aziende e famiglie ancora in grande difficolta’. Il governo doveva intervenire sull’Autorita’ di regolazione per l’energia per impedire questi rincari fuori tempo e fuori luogo. Lo faccia subito: Forza Italia si e’ battuta dall’inizio dell’emergenza per un semestre fiscale bianco e per bloccare l’aumento delle bollette. Ma il governo, sempre piu’ distante dalle necessita’ del Paese, non ha orecchie per ascoltare”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 17:16 30-09-20