Latina, grave incidente nella notte sull’Appia

Alle 22:30 di ieri, un grave incidente stradale è accaduto sulla statale Appia, al km 57+700, alle porte di Cisterna. Per cause ancora in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, due auto sono rimaste coinvolte in un terribile incidente, finendo ribaltate e semidistrutte. Il conducente di una delle due auto è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e preso subito in cura dai sanitari del 118. I Vigili del Fuoco hanno poi assistito i sanitari nell’assistenza all’altro conducente e hanno messo in sicurezza i mezzi prima di rimuoverli. La strada è rimasta chiusa al traffico durante le operazioni. (can)

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67787