Reggio Calabria. Violento incidente stradale all’altezza di Saracinello

21.56 – Violento incidente a tarda sera, diverse le automobili coinvolte, sul raccordo di Reggio Calabria nella zona di Saracinello (nei pressi del McDrive) vicino allo svincolo Reggio Aeroporto. La zona è temporaneamente interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia. La Polizia lavora insieme a Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza il tratto di asfalto interessato dall’incidente che avrebbe coinvolto almeno 4 vetture, mentre le autoambulanze si prendono cura delle persone coinvolte. Gli accertamenti per capire le cause e la dinamica che ha causato all’impatto sono al vaglio della Polizia Stradale che esegue i rilievi di rito. Non si hanno aggiornamenti circa lo stato di salute delle persone coinvolte.