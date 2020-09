Nel pomeriggio di ieri, poco dopo le 16:30, la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Tarvisio è intervenuta presso il parcheggio di un supermercato per l’incendio di alcuni cartoni all’interno di un container compattatore. Il pronto intervento dei Vigili del Fuoco ha scongiurato la possibile propagazione delle fiamme ad altre strutture vicine. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.(can)

fonte — http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67781