Macerata, grave incidente a Montecassiano lungo la Provinciale 77

Un grave incidente è accaduto oggi verso le 13 nel comune di Montecassiano. In località Sant’Egidio, al km 98 della provinciale 77, quattro auto sono rimaste coinvolte in uno scontro multiplo. I Vigili del Fuoco intervenuti hanno collaborato con il personale sanitario nella stabilizzazione dei feriti e hanno messo in sicurezza i veicoli. Una ragazza rimasta ferita nell’incidente è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona. (can)

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67816