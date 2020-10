Messina, tragedia nelle campagne di Pezzolo

Tragedia nelle campagne di Pezzolo, dove nel primo pomeriggio di ieri è stato recuperato il cadavere di un uomo di 74 anni. I familiari dell’uomo scomparso avevano dato l’allarme e i Vigili del fuoco avevano dato il via alle operazioni per la ricerca persona. e Vigili del fuoco sono intervenuti oggi in località Pezzolo (ME), intorno alle ore 11, per un soccorso a persona. Il corpo senza vita dell’uomo, però, è stato individuato in fondo a un dirupo profondo circa 60 metri, la dinamica del fatto è ora al vaglio degli inquirenti. I Vigili del fuoco, intervenuti con Autopompa Serbatoio, Pick-Up attrezzato e furgone SAF (Speleo Alpino Fluviale), si sono calati e hanno recuperato la salma. Sul posto presenti anche personale della Polizia di Stato e operatori del Soccorso Alpino. (can)

fonte – http://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=67801