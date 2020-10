Migranti. Nuovo sbarco in Puglia sulle coste di Monopoli

Sindaco: “Ancora dobbiamo quantificare numero esatto”

(DIRE) Bari, 1 Ott. – Nel pomeriggio di oggi sulle coste di Monopoli, nel barese, e’ sbarcato un gruppo di migranti. A darne notizie e’ il sindaco Angelo Annese con un breve video pubblicato sui social. “C’e’ stato uno sbarco di migranti, l’attracco e’ avvenuto in questa zona”, spiega il primo cittadino che si trova in via Marina del Mondo, strada vicina al luogo di approdo. “Ancora dobbiamo quantificare il numero esatto persone arrivate e sono a lavoro tutte le forze di polizia: della polizia locale, dei carabinieri, della guardia di finanza, della guardia costiera, il commissariato di polizia”. (Adp/ Dire) 19:10 01-10-20