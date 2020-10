Milano, danneggia le auto in sosta e aggredisce l’agente che lo ha fermato: la Polizia arresta 31enne marocchino

Ieri mattina in via Giacomo Antonini, un agente della Polizia di Stato libero da servizio, dopo aver udito un forte boato in strada, ha notato un uomo abbandonare l’auto che guidava al centro della carreggiata, dopo aver danneggiato alcune macchine in sosta, per poi fuggire a piedi. Il poliziotto, dopo essersi qualificato, ha inseguito il 31enne marocchino fino a bloccarlo pochi metri dopo. Il 31enne ha tentato di strappare il borsello dell’agente in borghese per poi colpirlo in volto. Giunte in ausilio gli agenti delle volanti, hanno arrestato l’uomo per rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale. L’agente della Polizia di Stato ha riportato una prognosi di 10 giorni per la ferita al volto.

fonte — https://questure.poliziadistato.it/Milano/articolo/11945f75ad2a3ad55450017040