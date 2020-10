Nigeria. Presentato il test anti-covid, risultati in 40 minuti

(DIRE) Roma, 1 Ott. – In Nigeria un nuovo test per il Covid-19 dara’ i risultati in 40 minuti: a darne l’annuncio e’ stato in settimana il ministro della Salute, Olorunnimbe Mamora, durante una conferenza della task force contro la pandemia. Il test, di tipo molecolare, chiamato Sars-Cov-2 Isothermal Molecular Assay (Sima) e sviluppato dall’Istituto nigeriano per la ricerca medica (Nimr), dara’ i risultati molto piu’ velocemente dell’attuale sistema usato nel Paese. Al momento, infatti, ci vogliono alcune ore per ottenere una risposta. Il test sara’ anche dieci volte piu’ economico di quello in uso, dato che finora la Nigeria importava materiali chiave per la produzione. Si attende l’approvazione degli enti regolatori. Grazie al nuovo sistema, riferisce la stampa locale, la Nigeria punta comunque ad aumentare considerevolmente la percentuale di persone testate nel Paese. Al momento sono state sottoposte a esame solo 500.000 persone su una popolazione di 200 milioni. Il capo della task force governativa, Boss Mustapha, ha dichiarato durante un briefing con i media che il kit “e’ stato il contributo della Nigeria alla lotta globale contro la pandemia attraverso la ricerca scientifica”. In Nigeria, che dall’inizio della pandemia ha registrato 58.000 infezioni confermate e piu’ di mille morti, i contagi giornalieri sono in discesa. (Est/Dire) 10:30 01-10-20