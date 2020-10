Recovery fund. Bankitalia: Cruciale garantire impiego efficiente risorse

(DIRE) Roma, 1 Ott. – “È indispensabile che l’utilizzo di Next Generation Eu avvenga in una prospettiva di equilibrio di lungo periodo delle finanze pubbliche”. Lo ha detto il Capo del Servizio Struttura economica della Banca d’Italia, Fabrizio Balassone, nel corso di una audizione in commissione al Senato. “Nonostante le favorevoli condizioni finanziarie a cui sono rese disponibili le risorse del programma, l’Italia, terzo paese dell’Unione, sara’ chiamata a contribuire significativamente al suo finanziamento, oltre che a restituire i fondi che prendera’ in prestito. Anche per questo sara’ cruciale garantire un impiego efficiente delle risorse”, sottolinea. (Lum/ Dire) 17:19 01-10-20